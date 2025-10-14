На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роналду установил мировой рекорд по голам в отборе на чемпионаты мира

Роналду установил мировой рекорд по голам в отборе на ЧМ, забив 40-й мяч
true
true
true
close
Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству забитых мячей в отборочных турнирах чемпионатов мира. Об этом сообщает ТАСС.

В матче против Венгрии Роналду забил свой 40-й гол в квалификациях ЧМ, превзойдя предыдущее достижение Карлоса Руиса из Гватемалы — 39 голов.

Мяч был забит на 22-й минуте домашнего матча в Лиссабоне и позволил португальцам сравнять счет.

Прежде Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных (130 голов), чемпионатов Европы (14 голов) и Лиги чемпионов (145 голов), а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее тренер сборной Боливии заявил, что у россиян были бы шансы отобраться на ЧМ‑2026.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами