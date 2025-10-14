Роналду установил мировой рекорд по голам в отборе на чемпионаты мира

Роналду установил мировой рекорд по голам в отборе на ЧМ, забив 40-й мяч

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству забитых мячей в отборочных турнирах чемпионатов мира. Об этом сообщает ТАСС.

В матче против Венгрии Роналду забил свой 40-й гол в квалификациях ЧМ, превзойдя предыдущее достижение Карлоса Руиса из Гватемалы — 39 голов.

Мяч был забит на 22-й минуте домашнего матча в Лиссабоне и позволил португальцам сравнять счет.

Прежде Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных (130 голов), чемпионатов Европы (14 голов) и Лиги чемпионов (145 голов), а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее тренер сборной Боливии заявил, что у россиян были бы шансы отобраться на ЧМ‑2026.