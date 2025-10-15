Легенда «Динамо» рассказал, на что могла бы рассчитывать сборная России на чемпионате мира

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сборная России могла бы рассчитывать на хорошую игру на чемпионате мира 2026 года.

«Сборная России на чемпионате мира могла бы рассчитывать на хорошую игру. А там все зависело бы от того, в какую россияне попали бы в группу. Футбол — непредсказуемая игра. Сборная России ценится высоко, она могла бы показать хороший результат на футбольном международном уровне», — сказал Булыкин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

