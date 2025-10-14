«Трактор» пропустил восемь шайб в матче с «Авангардом»

Челябинский «Трактор» потерпел поражение в домашнем матче против омского «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу «Авангарда», установив рекорд результативности в сезоне для обеих команд.

Перед матчем состоялась церемония чествования защитника «Трактора» Григория Дронова, получившего награду лучшего защитника лиги за сентябрь.

Игра началась с быстрых голов: сначала отличился Василий Пономарев из «Авангарда», но уже менее чем через минуту Егор Коршков сравнял счет. Однако гости забросили еще три шайбы подряд — по одной от Дамира Шарипзянова, Дмитрия Рашевского и Николая Прохоркина. Восьмую шайбу в пустые ворота «Трактора» забил контрактник Эндрю Потуральски.

В предыдущем матче, 11 октября в Челябинске, «Трактор» со счетом 3:1 одолел ХК «Локомотив» (Ярославль). Следующий матч челябинская команда проведет 18 октября на домашнем льду против уфимского «Салавата Юлаева».

Ранее хоккеисты устроили драку на первой секунде матча в КХЛ.