На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Трактор» пропустил восемь шайб в матче с «Авангардом»

«Авангард» восемью голами обыграл «Трактор» в домашнем матче
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Челябинский «Трактор» потерпел поражение в домашнем матче против омского «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу «Авангарда», установив рекорд результативности в сезоне для обеих команд.

Перед матчем состоялась церемония чествования защитника «Трактора» Григория Дронова, получившего награду лучшего защитника лиги за сентябрь.

Игра началась с быстрых голов: сначала отличился Василий Пономарев из «Авангарда», но уже менее чем через минуту Егор Коршков сравнял счет. Однако гости забросили еще три шайбы подряд — по одной от Дамира Шарипзянова, Дмитрия Рашевского и Николая Прохоркина. Восьмую шайбу в пустые ворота «Трактора» забил контрактник Эндрю Потуральски.

В предыдущем матче, 11 октября в Челябинске, «Трактор» со счетом 3:1 одолел ХК «Локомотив» (Ярославль). Следующий матч челябинская команда проведет 18 октября на домашнем льду против уфимского «Салавата Юлаева».

Ранее хоккеисты устроили драку на первой секунде матча в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами