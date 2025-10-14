На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хоккеисты устроили драку на первой секунде матча в КХЛ

Форвард «Барыса» Морелли и защитник «Сибири» Лукин подрались после вбрасывания
КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сразу после стартового вбрасывания американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин вступили в драку. Об этом сообщает РБК.

Борьба продолжалась около минуты, в ходе которой Морелли сумел повалить Лукина на лед. Судьи незамедлительно вмешались в ситуацию, назначив обоим хоккеистам по пять минут штрафа за грубую игру. Несмотря на инцидент, матч продолжился согласно регламенту. Игроки пожали друг другу руки после драки.

Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 4:3 по буллитам, «Барыс» же потерпел шестое поражение подряд.

На данный момент в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» занимает седьмое место с 13 очками после 15 матчей, тогда как «Сибирь» располагается на десятой позиции с 12 очками в 13 проведенных встречах.

Ранее судья, засчитавший гол СКА через сетку, оказался болельщиком клуба.

