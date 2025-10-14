На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Переживать не буду»: арбитр, засчитавший гол СКА, об увольнении из КХЛ

Судья Гордиенко, засчитавший гол СКА через сетку, оказался болельщиком клуба

Судья видеоповторов Максим Гордиенко, пожизненно отстраненный Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за признание ошибочного гола в матче СКА — «Автомобилист», оказался болельщиком петербургского клуба, об этом сообщает издание «Mash».

В социальных сетях Гордиенко присутствуют фотографии с трибун на домашних матчах СКА. Сам арбитр подтвердил, что об увольнении ему не говорили и он обо всем узнал из СМИ.

Гордиенко также сообщил, что «переживать не будет», пояснив, что судейство не является его основным источником дохода, так как у него зарегистрировано ИП с несколькими видами деятельности: работа в спортивной сфере, розничная торговля цветами и удобрениями, а также деятельность пассажирского транспорта.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу СКА. Однако было признано, что второй гол СКА был засчитан ошибочно. Арбитр некорректно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который в итоге стал победным для петербургской команды. Шайба не пересекла линию ворот, влетев в сетку снаружи через дырку. Континентальная хоккея лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи.

Ранее главный тренер «Зенита» резко раскритиковал судейство в российском футболе.

