«Переживать не буду»: арбитр, засчитавший гол СКА, об увольнении из КХЛ

Судья видеоповторов Максим Гордиенко, пожизненно отстраненный Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за признание ошибочного гола в матче СКА — «Автомобилист», оказался болельщиком петербургского клуба, об этом сообщает издание «Mash».

В социальных сетях Гордиенко присутствуют фотографии с трибун на домашних матчах СКА. Сам арбитр подтвердил, что об увольнении ему не говорили и он обо всем узнал из СМИ.

Гордиенко также сообщил, что «переживать не будет», пояснив, что судейство не является его основным источником дохода, так как у него зарегистрировано ИП с несколькими видами деятельности: работа в спортивной сфере, розничная торговля цветами и удобрениями, а также деятельность пассажирского транспорта.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу СКА. Однако было признано, что второй гол СКА был засчитан ошибочно. Арбитр некорректно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который в итоге стал победным для петербургской команды. Шайба не пересекла линию ворот, влетев в сетку снаружи через дырку. Континентальная хоккея лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи.

