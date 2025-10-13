Российский центровой подписал контракт с «Оклахома-Сити Тандер»

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» подписал контракт с российским тяжелым форвардом Виктором Лахиным. Об этом сообщил журналист Брэндон Рахбар.

По данным издания HoopsRumors, с россиянином заключено соглашение по схеме Exhibit 10. Такой контракт не гарантирует место в основном составе, но позволяет выступать за фарм-клуб «Оклахома-Сити Блю» в G-Лиге и предусматривает бонус до 85,3 тысячи долларов при определенных условиях. Лахин был подписан вместо отчисленного Джазиана Гортмана, с которым расторгли аналогичное соглашение всего через месяц.

Лахин стал третьим российским игроком в истории «Оклахомы» после Андрея Кириленко и Алексея Шведа.

Лахин начинал карьеру в молодёжном составе ЦСКА, после чего перебрался в американскую студенческую лигу NCAA. В прошлом сезоне он выступал за команду «Клемсон Тайгерс», где в среднем набирал 11 очков и делал 6 подборов за игру. Несмотря на это, клуб принял решение не сохранять игрока в составе.

