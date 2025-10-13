На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский центровой подписал контракт с «Оклахома-Сити Тандер»

Чемпион НБА усилился 21-летним российским баскетболистом Лахиным
true
true
true
close
Chris Carlson/AP

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» подписал контракт с российским тяжелым форвардом Виктором Лахиным. Об этом сообщил журналист Брэндон Рахбар.

По данным издания HoopsRumors, с россиянином заключено соглашение по схеме Exhibit 10. Такой контракт не гарантирует место в основном составе, но позволяет выступать за фарм-клуб «Оклахома-Сити Блю» в G-Лиге и предусматривает бонус до 85,3 тысячи долларов при определенных условиях. Лахин был подписан вместо отчисленного Джазиана Гортмана, с которым расторгли аналогичное соглашение всего через месяц.

Лахин стал третьим российским игроком в истории «Оклахомы» после Андрея Кириленко и Алексея Шведа.

Лахин начинал карьеру в молодёжном составе ЦСКА, после чего перебрался в американскую студенческую лигу NCAA. В прошлом сезоне он выступал за команду «Клемсон Тайгерс», где в среднем набирал 11 очков и делал 6 подборов за игру. Несмотря на это, клуб принял решение не сохранять игрока в составе.

Ранее в Госдуме предостерегли французского чемпиона ОИ от поддержки российских спортсменов.

Все новости на тему:
Баскетбол. НБА
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами