В Госдуме предостерегли французского чемпиона ОИ от поддержки российских спортсменов

Депутат Журова: доброжелательные слова Фуркада о России на Западе заблокируют
Владимир Федоренко/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление французского биатлониста Мартена Фуркада о российских спортсменах. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы предупредила, что поддержка россиян со стороны пятикратного олимпийского чемпиона может вызвать волну критики в его адрес.

«Сейчас Мартена начнут по-разному глушить в соцсетях, оскорблять его и писать ему гадости», — заявила Журова. Она предположила, что на спортсмена будет оказано «определенное спланированное давление», а его словам не дадут хода.

Фуркад выразил сожаление в связи с отстранением российских атлетов от международных соревнований. Бывший биатлонист, избранный в МОК в 2023 году, подчеркнул, что спортсмены не несут ответственности за политические решения своих стран.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от участия в мировых турнирах по рекомендации МОК, хотя некоторым из них впоследствии было разрешено выступать в нейтральном статусе.

Ранее пятикратный чемпион ОИ раскритиковал дисквалификацию российских спортсменов.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
