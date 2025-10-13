На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка

В Латвии во время хоккея произошла драка из-за русского языка
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Sport Baza»

Хоккеисты и тренеры латвийских любительских хоккейных клубов Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку из-за того, что представителям Ķekava Clappers не понравилось, что их соперники используют русский язык, передает Sport Baza.

По словам игрока Priedaine Дениса Бенке, тренер соперников сказал ему убираться из Латвии, а также назвал его оккупантом.

«Я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний. У меня мама украинка, она из Горловки. Я являюсь гражданином Латвии, плачу налоги в Латвии, да я русский — но я гражданин Латвии», — сказал Бенке.

Тренеры обеих команд, а также несколько игроков получили дисквалификации до конца сезона. Одному из игроков потребовалась медицинская помощь из-за серьезного рассечения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года.

Ранее канадский игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил, почему избил российского вратаря.

Зимние виды спорта
