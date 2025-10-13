На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские гимнастки заняли второе место на клубном чемпионате мира в Токио

Российским гимнасткам не хватило 2,05 балла до первого места на клубном ЧМ мира
true
true
true
close
Kyodo/Reuters

Российские гимнастки из академии «Небесная грация» стали серебряными призерами клубного чемпионата мира по художественной гимнастике в Токио. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Россиянки набрали 324,100 балла, уступив сборной Украины всего 2,05 балла (326,150). Третье место заняла команда США с результатом 319,350.

В индивидуальном многоборье среди взрослых спортсменок победу разделили представительницы четырех стран: Мария Борисова (Россия), Таисия Онофрийчук (Украина), Рин Киз (США) и Амалия Ликэ (Румыния). Среди юниорок лучший результат показала россиянка Ксения Савинова, второе место заняла Асель Арапова из Киргизии, третье — итальянка Джиневра Бинди.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российский олимпийский чемпион по гимнастике рассказал, планирует ли он завершать карьеру.

