Российский олимпийский чемпион рассказал, планирует ли он завершать карьеру

Российский гимнаст Давид Белявский, принимавший участие в Олимпиадах 2012, 2016 и 2021 годов, заявил, что пока не планирует завершать карьеру, передает ТАСС.

«Говорить о том, что прошедший чемпионат России для меня стал последним, нельзя. Будем пробовать. Посмотрим, как у меня со здоровьем будет, насколько я смогу подготовиться», — сказал Белявский.

На чемпионате России, который проходил с 30 сентября по 4 октября 2025 года Белявский занял второе место в упражнениях на коне, а также стал седьмым на брусьях.

33-летний Белявский на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото командного турнира с Артуром Далалояном, Никитой Нагорным и Денисом Аблязиным. Также Белявский является серебряным и бронзовым призером Игр-2016, чемпионом мира 2019 года, семикратным чемпионом Европы.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Белявский раскрыл, почему не стал получать нейтральный статус.