Легенда ЦСКА предсказал России победу над Боливией

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России одержит победу над Боливией в предстоящей игре.

«Мы там ни разу не играли, но играли в Колумбии, в Боготе, тоже на высокогорье. Было очень трудно играть, дышать нечем, ноги практически не бежали, абсолютно. Боливия — типичная южноамериканская сборная, сопротивляться, конечно, будет, как умеет, но наши забьют 2–3 мяча и победят. Боливийцы не такого уровня команда, как допустим, Аргентина или Бразилия», — заявил Пономарев.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

