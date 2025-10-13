На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер сборной России заявил, что сборная Боливии более сильный соперник, чем Иран

Тренер Игнатьев: сборная Боливии посовременнее и помощнее, чем Иран
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился оценкой предстоящего товарищеского матча с национальной командой Боливии. Его слова передает «Матч ТВ».

Игнатьев отметил более высокий уровень готовности сборной Боливии по сравнению с недавним соперником россиян — сборной Ирана.

«Сборная Боливии посовременнее, помощнее, чем Иран. В Южной Америке футбол более квалифицированный, чем в Азии», — заявил Игнатьев. При этом он обратил внимание на противоречивые результаты боливийцев: несмотря на недавнюю победу над Бразилией, команда занимает лишь седьмое место в отборочном турнире ЧМ-2026.

Бывший спортсмен выразил надежду, что встреча с более сильным соперником потребует от российских футболистов повышенной мотивации. Матч состоится во вторник в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и станет для сборной России второй товарищеской игрой в октябре после победы над Ираном со счетом 2:1 в Волгограде.

Ранее легенда «Спартака» указал на проблемы обороны в сборной России.

Футбол. Чемпионат России
