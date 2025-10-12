На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Тороса» установил рекорд ВХЛ

Форвард «Тороса» Андрейченко установил рекорд по самому быстрому голу в ВХЛ
true
true
true
close
Telegram-канал «Торос | Хоккейный Клуб | Нефтекамск»

Нападающий клуба «Торос» Виктор Андрейченко установил рекорд Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) по самому быстрому голу в истории. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Форвард отличился на 6-й секунде матча регулярного чемпионата против ХК «Челны», который завершился со счетом 4:2 в пользу гостей из Нефтекамска.

Предыдущее достижение составляло 7 секунд и принадлежало трем хоккеистам: Максиму Джиошвили из «Динамо» Санкт-Петербург (сезон 2018/2019), Алексею Митрофанову из «Рубина» (сезон 2023/2024) и Рустаму Шангараеву из «Нефтяника» (сезон 2010/2011). Помимо рекордного гола Андрейченко, в матче отличились его партнеры по команде Суворов, Валеев и Газимов. У «Челнов» дублем отметился Шерстобитов.

В текущем сезоне чемпионата ВХЛ лидером остается омский клуб с 24 очками после 13 матчей. Новокузнецкий «Металлург» занимает вторую позицию с 23 очками в 14 встречах, замыкает тройку магнитогорская «Магнитка» с 21 очком при таком же количестве проведенных игр.

Ранее самый высокооплачиваемый хоккеист мира Кирилл Капризов сделал дубль с «Коламбусом».

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами