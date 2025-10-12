Нападающий «Тороса» установил рекорд ВХЛ

Форвард «Тороса» Андрейченко установил рекорд по самому быстрому голу в ВХЛ

Нападающий клуба «Торос» Виктор Андрейченко установил рекорд Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) по самому быстрому голу в истории. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Форвард отличился на 6-й секунде матча регулярного чемпионата против ХК «Челны», который завершился со счетом 4:2 в пользу гостей из Нефтекамска.

Предыдущее достижение составляло 7 секунд и принадлежало трем хоккеистам: Максиму Джиошвили из «Динамо» Санкт-Петербург (сезон 2018/2019), Алексею Митрофанову из «Рубина» (сезон 2023/2024) и Рустаму Шангараеву из «Нефтяника» (сезон 2010/2011). Помимо рекордного гола Андрейченко, в матче отличились его партнеры по команде Суворов, Валеев и Газимов. У «Челнов» дублем отметился Шерстобитов.

В текущем сезоне чемпионата ВХЛ лидером остается омский клуб с 24 очками после 13 матчей. Новокузнецкий «Металлург» занимает вторую позицию с 23 очками в 14 встречах, замыкает тройку магнитогорская «Магнитка» с 21 очком при таком же количестве проведенных игр.

Ранее самый высокооплачиваемый хоккеист мира Кирилл Капризов сделал дубль с «Коламбусом».