Капризов сделал дубль в матче НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов, подписавший перед началом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рекордный контракт с «Миннесотой Уайлд», оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс».

Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу «Коламбуса». На счету 28-летнего россиянина, помимо двух шайб, одна результативная передача. Всего в двух играх сезона-2025/26 Капризов набрал шесть очков (2+4), что позволяет ему располагаться на второй строчке в списке бомбардиров.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

