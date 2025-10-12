Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал первое очко в новом сезоне.

40-летний капитан «Кэпс» на второй минуте встречи отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» на Мартина Фехервари, который стал автором первой заброшенной шайбы.

Игра завершилась победой «столичных» со счетом 4:2.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в ночь на 13 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

