«Трактор» обыграл «Локомотив»

Челябинский «Трактор» оказался сильнее ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча Игра прошла на «Арене Трактор» и завершилась победой уральцев со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, Андрей Светлаков и Семен Дер-Аргучинцев. У проигравшей команды единственный гол оформил Александр Полунин.

После этой победы «Трактор» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Ярославцы остаются первыми на Западе с активом в 20 баллов.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года.

