Легенды «Локомотива» обыграли легенд «Спартака» в прощальной игре Глушакова

Легенды московского «Локомотива» обыграли легенд столичного «Спартака» в прощальном матче полузащитника Дениса Глушакова.

Игра прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Динияр Билялетдинов.

Глушаков сыграл по тайму за обе команды. По окончании игры футболист официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее в РФС объяснили, что мешает возвращению России к официальным матчам.