В РФС объяснили, что мешает возвращению России к официальным матчам

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью ТАСС заявил, что надежда на возвращение сборной России к участию в официальных соревнованиях сохраняется.

По его словам, Союз европейских ассоциаций (УЕФА) постоянно сталкивается с внешним давлением, которое оказывает противодействие данному процессу.

«Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется. УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили», — заявил Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

