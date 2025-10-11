Российской волейболистке наложили 13 швов после несчастного случая на тренировке

Российской волейболистке стамбульского «Вакыфбанка» Марине Марковой наложили 13 швов после несчастного случая на тренировке. Об этом рассказал тренер команды Неслихан Демир. Его слова передает Socrates Dergi.

«Марине было наложено 13 швов, их сняли лишь на прошлой неделе. Несчастный случай произошел на тренировке. Пусть все будет хорошо — никому не пожелаешь травм, но, к сожалению, такое случается», — сказал Демир.

«Вакыфбанк» является действующим чемпионом Турции.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, а также не включала российские команды в мировые рейтинги. Решение продлевалось несколько раз, оно до сих пор действует.

В декабре 2023 года МОК рекомендовал допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее две волейболистки сборной Вьетнама провалили гендерный тест на чемпионате мира.