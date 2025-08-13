Две волейболистки сборной Вьетнама провалили гендерный тест на чемпионате мира

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты женской сборной Вьетнама на чемпионате мира до 21 года из-за того, что две спортсменки провалили гендерный тест, сообщает сайт организации.

Было решено аннулировать результаты матчей сборной Вьетнама, в которых участвовали эти волейболистки. Федерация волейбола Вьетнама не согласилась с решением FIVB и подала апелляцию.

Ранее алжирская боксерша Иман Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября 2024 года на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше.

Ранее сообщалось о том, что провалившая гендерный тест спортсменка намерена выступить на Олимпиаде-2028.