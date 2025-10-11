Новак Джокович проиграл 204-й ракетке мира на турнире в Шанхае

Сербский теннисист Джокович проиграл 204-й ракетке мира на турнире в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл представителю «Монако» Валентину Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Сейчас Вашеро является 204-й ракеткой мира.

На пути к финалу Вашеро обыграл таких именитых теннисистов как Александр Бублик и Хольгер Руне. В решающем матче Вашеро сыграет с победителем пары Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш. Этот матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

