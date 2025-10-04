Рублев проиграл четвертый матч подряд

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на «Мастерсе» в Пекине.

В матче второго круга олимпийский чемпион Токио-2020 уступил японцу Йошихито Нишиоке – 6:2, 1:6, 4:6. Для Рублева это поражение стало четвертым подряд, спортсмен не побеждает на кортах с августа после вылета с Открытого чемпионата США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Александр Бублик проиграл 202-й ракетке мира во втором круге «Мастерса».