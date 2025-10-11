Легенда «Спартака» раскритиковал игру сборной России

Экс-футболист Ловчев о победе России над Ираном: мы не видели команду

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике сборную России после победы в товарищеском матче над Ираном, передает «Матч ТВ».

«Нет вопросов в том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете, чтобы спросить, а в игре все хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду», — сказал Ловчев.

Россия победила со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

