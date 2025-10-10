Защитник сборной России травмировал ухо в матче с Ираном

«Разорвано ухо»: Карпин о травме Мелехина, полученной в матче с Ираном

Защитник сборной России Виктор Мелехин получил серьезную травму в товарищеском матче с командой Ирана, проходящем на стадионе «Волгоград Арена», передает «Чемпионат».

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что у игрока диагностирован разрыв ушной раковины.

Инцидент произошел во втором тайме встречи, когда иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке столкнулся с российским защитником. Мелехин был вынужден покинуть поле на 87-й минуте матча. Его место в составе занял дебютировавший за сборную Мингиян Бевеев.

«У Мелехина разорвано ухо», — заявил Карпин.

Медицинский штаб сборной России оказывает необходимую помощь футболисту. Травма может повлиять на участие Мелехина в следующем товарищеском матче против Боливии, который запланирован на 14 октября в Москве.

Несмотря на потерю защитника, сборная России сумела сохранить счет и одержала победу со счетом 2:1. Это уже 21-я беспроигрышная игра подряд для команды Карпина.

Ранее главный тренер сборной России заявил, что иранского футболиста должны были удалить за фол.