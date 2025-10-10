Капитан «Зенита» попал в стартовый состав сборной Бразилии

Капитан «Зенита» Сантос попал в состав сборной Бразилии на матч с Южной Кореей

Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос выйдет с первых минут в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Южной Кореи.

Бразилия: Бенто, Витиньо, Милитао, Габриэл. Кунья, Родриго, Винисиус, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Эстевао.

Встреча состоится 10 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

Сантос дебютировал за сборную Бразилии в сентябре 2025 года, выйдя в составе «пентакампеонов» в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Чили, который бразильцы выиграли со счетом 3:0. Защитник провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Игрок в 2024 году получил российский паспорт и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге. Однако ради возможности выступать за сборную Бразилии он отказался от спортивного гражданства РФ и, соответственно, вновь будет считаться иностранцем в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После матча он заявил, что всегда мечтал играть за Бразилию.

Ранее в «Зените» порадовались за игрока команды, сыгравшего за сборную Бразилии.