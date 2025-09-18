На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Зенита» с российским паспортом: давно мечтал сыграть за сборную Бразилии

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос: давно мечтал сыграть за сборную Бразилии
Global Look Press

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что давно мечтал сыграть за сборную Бразилии, передает РИА Новости.

«Я давно мечтал сыграть за национальную команду и поэтому был невероятно счастлив. Это был уникальный и по-настоящему особенный момент в моей жизни, которым я постарался насладиться по полной», — сказал Сантос.

Сантос вышел в составе «пентакампеонов» в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Чили, который бразильцы выиграли со счетом 3:0. Защитник провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Игрок в 2024 году получил российский паспорт и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге. Однако ради возможности выступать за сборную Бразилии он отказался от спортивного гражданства РФ и, соответственно, вновь будет считаться иностранцем в РПЛ.

Ранее в «Зените» порадовались за Дугласа Сантоса.

Летние виды спорта
