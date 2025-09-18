Футболист «Зенита» с российским паспортом: давно мечтал сыграть за сборную Бразилии

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что давно мечтал сыграть за сборную Бразилии, передает РИА Новости.

«Я давно мечтал сыграть за национальную команду и поэтому был невероятно счастлив. Это был уникальный и по-настоящему особенный момент в моей жизни, которым я постарался насладиться по полной», — сказал Сантос.

Сантос вышел в составе «пентакампеонов» в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Чили, который бразильцы выиграли со счетом 3:0. Защитник провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Игрок в 2024 году получил российский паспорт и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге. Однако ради возможности выступать за сборную Бразилии он отказался от спортивного гражданства РФ и, соответственно, вновь будет считаться иностранцем в РПЛ.

Ранее в «Зените» порадовались за Дугласа Сантоса.