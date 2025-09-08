В «Зените» порадовались за игрока команды, сыгравшего за сборную Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заслужил вызов в сборную Бразилии. Об этом «Советскому спорту» заявил нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

«Да, мы поздравили его с вызовом с сборную Бразилии. Более чем достойный и заслуженный вызов. Дуглас Сантос уже долгое время играет на высоком уровне за «Зенит». Смотрели игру против Чили. Можно только поздравить его. Мне кажется, что это очень важно как для Дугласа, так и для команды», — заявил футболист.

Сантос вышел в составе «пентакампеонов» в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Чили, который бразильцы выиграли со счетом 3:0. Защитник провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Игрок в 2024 году получил российский паспорт и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге. Однако ради возможности выступать за сборную Бразилии он отказался от спортивного гражданства РФ и, соответственно, вновь будет считаться иностранцем в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза(РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября. Однако она отложена на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее стало известно, что игрок «Ливерпуля» продолжит карьеру в РПЛ.