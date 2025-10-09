На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда Вашингтона дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Разин о Кузнецове: «Посмотрим, в какой он форме»
true
true
true
close
Karl B DeBlaker/AP

Нападающий Евгений Кузнецов впервые выйдет на лед в составе «Металлурга» в матче против нижегородского «Торпедо», который состоится 10 октября в Магнитогорске. О готовности хоккеиста к дебюту заявил главный тренер команды Андрей Разин «Матч ТВ».

Форвард, подписавший контракт с магнитогорским клубом в начале октября, будет задействован в основном составе. Разин отметил, что тренерский штаб оценит текущую форму хоккеиста, а Михаил Фёдоров станет запасным игроком, готовым заменить Кузнецова при необходимости.

«Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме.13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова», — заявил Разин.

Главный тренер также подчеркнул, что дал указание игрокам избегать силовых провокаций и драк в предстоящем матче. Встреча между «Металлургом» и «Торпедо» пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и начнется в 17:00 по московскому времени. Для Кузнецова это станет первым официальным матчем в КХЛ после возвращения из НХЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев допустил отставку главного тренера СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами