Звезда Вашингтона дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Разин о Кузнецове: «Посмотрим, в какой он форме»

Нападающий Евгений Кузнецов впервые выйдет на лед в составе «Металлурга» в матче против нижегородского «Торпедо», который состоится 10 октября в Магнитогорске. О готовности хоккеиста к дебюту заявил главный тренер команды Андрей Разин «Матч ТВ».

Форвард, подписавший контракт с магнитогорским клубом в начале октября, будет задействован в основном составе. Разин отметил, что тренерский штаб оценит текущую форму хоккеиста, а Михаил Фёдоров станет запасным игроком, готовым заменить Кузнецова при необходимости.

«Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме.13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова», — заявил Разин.

Главный тренер также подчеркнул, что дал указание игрокам избегать силовых провокаций и драк в предстоящем матче. Встреча между «Металлургом» и «Торпедо» пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и начнется в 17:00 по московскому времени. Для Кузнецова это станет первым официальным матчем в КХЛ после возвращения из НХЛ.

