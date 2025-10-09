На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев допустил отставку главного тренера СКА

Губерниев: если уволят Ларионова из СКА, я не удивлюсь
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил возможность отставки Игоря Ларионова с поста главного тренера петербургского СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению комментатора, такое решение руководства клуба может последовать после неубедительного старта команды в текущем сезоне КХЛ.

«Если уволят Ларионова, я не удивлюсь. Уход Ротенберга, возможно, был ошибкой. Конечно, не все получалось, но сейчас можно увидеть, как команде тяжело», — заявил Губерниев. При этом комментатор отметил, что лично предоставил бы Ларионову дополнительное время для работы с составом.

СКА под руководством Ларионова провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 13 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, что значительно ниже ожидаемых результатов для одного из самых бюджетных клубов лиги. Назначение Ларионова на пост главного тренера состоялось в межсезонье после перехода Романа Ротенберга на должность старшего тренера.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал Александра Овечкина заржавевшим.

