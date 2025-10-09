Чемпионок мира по плаванию отстранили от соревнований из-за кражи духов

Итальянская федерация плавания (FIN) отстранила пловчих Бенедетту Пилато и Кьяру Тарантино от соревнований на 90 дней за инцидент в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Сингапура, об этом сообщает пресс-служба FIN. Дисциплинарное взыскание лишит обеих спортсменок возможности выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в декабре 2025 года в Польше.

Инцидент произошел в августе, когда пловчихи возвращались с отдыха на Бали после чемпионата мира по водным видам спорта. Камеры наблюдения зафиксировали, как Тарантино положила неоплаченные духи в сумку Пилато. Обе спортсменки были задержаны службой безопасности перед вылетом в Италию, но освобождены после вмешательства итальянских дипломатов.

Пилато, являющаяся действующей чемпионкой мира на дистанции 100 метров брассом, в своем заявлении пояснила, что оказалась косвенно вовлечена в ситуацию и полностью сотрудничала с полицией.

Отстранение действует до февраля 2026 года и затрагивает все международные и национальные соревнования под эгидой FIN. Федерация подчеркнула в заявлении, что приняла решение после тщательного расследования и учитывая необходимость сохранения репутации итальянского спорта.

