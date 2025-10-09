КДК РФС запросил у «Краснодара» и «Ахмата» позицию по расистскому конфликту

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) приступил к официальному расследованию инцидента между капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом, об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

«Мы направили в клубы запросы, чтобы они предоставили свою позицию по Сперцяну и Ндонгу. Также мы запросили объяснения от самих игроков», — заявил Григорьянц. По его словам, все необходимые материалы по инциденту будут собраны к 16 октября, после чего КДК примет решение о возможных дисциплинарных мерах.

Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в область челюсти Сперцяна. После матча защитник «Ахмата» заявил о расистском высказывании со стороны капитана «Краснодара», тогда как Сперцян утверждает, что услышал оскорбление в адрес своей матери.

Ранее «Краснодар» уже выступил с официальным заявлением в поддержку своего капитана, подчеркнув, что Сперцян отрицает все обвинения в расизме и готов доказать свою невиновность любыми способами, включая прохождение полиграфа.

Ранее нападающий «Реала» публично извинился перед бразильской моделью.