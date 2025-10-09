На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Реала» публично извинился перед бразильской моделью

Футболист «Реала» Винисиус извинился за свое отношение перед моделью Фонсекой
close
Reuters

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор опубликовал обращение в социальных сетях, адресованное модели Вирджинии Фонсеке, его слова передает «Чемпионат». Поводом для извинений стал разрыв отношений из-за переписок футболиста с другими девушками.

В своем обращении футболист признал, что недавняя ситуация заставила его пересмотреть поведение и осознать, что его действия не соответствуют личным принципам и желаемому формату отношений. Он охарактеризовал Фонсеку как выдающуюся и заботливую, выразив глубокое уважение к ней.

«Мы все переживаем ситуации, которые заставляют нас задумываться и расти. Недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня признать, что моё поведение не соответствует тому, кем я хочу быть», — написал Винисиус.

Винисиус также отметил готовность партнерши трижды посещать его в Мадриде, оставляя привычную жизнь и обязательства. Футболист подчеркнул, что, хотя пара официально не состояла в отношениях, между ними возникла искренняя связь. Он взял на себя ответственность за неосторожное поведение и причиненное разочарование.

В заключение спортсмен пообещал строить новые отношения на принципах честности, уважения и доверия, без скрытности и конфликтов. Публичные извинения последовали после сообщений СМИ о причине разрыва пары, ранее Фонсека утверждала о неверности футболиста.

Ранее в доме футболиста «Реала» произошел пожар.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами