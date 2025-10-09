Нападающий «Реала» публично извинился перед бразильской моделью

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор опубликовал обращение в социальных сетях, адресованное модели Вирджинии Фонсеке, его слова передает «Чемпионат». Поводом для извинений стал разрыв отношений из-за переписок футболиста с другими девушками.

В своем обращении футболист признал, что недавняя ситуация заставила его пересмотреть поведение и осознать, что его действия не соответствуют личным принципам и желаемому формату отношений. Он охарактеризовал Фонсеку как выдающуюся и заботливую, выразив глубокое уважение к ней.

«Мы все переживаем ситуации, которые заставляют нас задумываться и расти. Недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня признать, что моё поведение не соответствует тому, кем я хочу быть», — написал Винисиус.

Винисиус также отметил готовность партнерши трижды посещать его в Мадриде, оставляя привычную жизнь и обязательства. Футболист подчеркнул, что, хотя пара официально не состояла в отношениях, между ними возникла искренняя связь. Он взял на себя ответственность за неосторожное поведение и причиненное разочарование.

В заключение спортсмен пообещал строить новые отношения на принципах честности, уважения и доверия, без скрытности и конфликтов. Публичные извинения последовали после сообщений СМИ о причине разрыва пары, ранее Фонсека утверждала о неверности футболиста.

Ранее в доме футболиста «Реала» произошел пожар.