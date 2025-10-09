На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В доме футболиста «Реала» произошел пожар

В доме футболиста «Реала» Жуниора случился пожар, где полностью сгорела сауна
Juan Medina/Reuters

В мадридском доме нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора произошел пожар. Об этом сообщает издание Marca. Инцидент случился 9 октября в жилом районе Ла-Моралеха в пригороде испанской столицы Алькобендас.

Возгорание в подвале особняка было зафиксировано около 11:00 по местному времени. Прибывшие пожарные расчеты локализовали огонь, однако сауна полностью уничтожена. Дым распространился на два этажа здания, но жертв и пострадавших нет.

На момент происшествия Винисиус Жуниор находился в расположении сборной Бразилии, которая готовится к товарищеским матчам. Причины возгорания устанавливаются, правоохранительные органы и пожарная служба проводят осмотр места происшествия.

Это не первый неприятный инцидент, связанный с бразильским футболистом в Испании. Ранее Винисиус неоднократно становился объектом расистских нападок со стороны болельщиков, что вызывало широкий общественный резонанс. В настоящее время игрок не комментировал произошедшее.

Ранее стало известно, кто из представителей РФС сохранил позиции в комитетах ФИФА.

Футбол. Лига чемпионов
