У компаний легенды ЦСКА нашли миллионные долги

У компаний экс-игрока ЦСКА Игнашевича обнаружена налоговая задолженность
Виталий Невар/РИА Новости

Компании бывшего футболиста столичного ЦСКА Сергея Игнашевича задолжали Федеральной налоговой службой (ФНС) почти 7 млн рублей. Об этом сообщают «Страсти».

По информации источника, Игнашевич является совладельцем трех компаний: ООО «ФРИДРИХ», ООО «БЕЛИВ» и ООО «ТРАСТ», в каждой из которых владеет долей в 50%. На август 2025 года ООО «ФРИДРИХ» задолжало 3,03 млн рублей, ООО «БЕЛИВ» 233 тысячи рублей, а ООО «ТРАСТ» 3,6 млн рублей налоговой службе.

Игнашевич — один из самых титулованных футболистов в России. Он 6-кратный победитель чемпионата России, 7-кратный обладатель Кубка России, 7-кратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008, четвертьфиналист домашнего Чемпионата мира 2018.

В качестве тренера работал в молодежной команде ЦСКА, «Торпедо» и «Балтике». По итогам сезона 2022/23 был признан лучшим тренером в Первой лиге и вывел калининградцев в РПЛ.

Ранее аутсайдер РПЛ нашел нового тренера.

