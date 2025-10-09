Аутсайдер РПЛ нашел нового тренера

Тренер КАМАЗ Ахметзянов покинул клуб и продолжит карьеру в «Оренбурге»

Главный тренер футбольного клуба КАМАЗ из Набережных Челнов Ильдар Ахметзянов покинул клуб, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

«Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам! Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры», — говорится в тексте прощального письма челнинцев.

Специалист продолжит работу в «Оренбурге», который в данный момент находится без главного тренера. В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» располагается на 14-й строчке, набрав семь очков.

Предыдущий наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович покинул свой пост после поражения от «Ростова» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

