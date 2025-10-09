Суперзвезда «Зенита» несчастлив в России

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике несчастлив в команде и хочет покинуть Россию. Об этом сообщает портал UOL.

По информации источника, в связи с этим в переговоры о потенциальном трансфере вступил «Палмейрас». Отмечается, что футболист хотел бы сменить лигу для того, чтобы продолжать получать вызовы в национальную сборную Бразилии. «Зенит» готов расстаться с игроком за сумму, которая равна или превышает стоимость его приобретения.

«Зенит» купил Луиса Энрике из «Ботафого» в январе за €25 млн. В текущем сезоне в чемпионате России южноамериканец провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» — 1:1. После этого тура команда под руководством Сергея Семака закрепилась на четвертом месте с активом в 20 очков.

