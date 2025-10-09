На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гашек назвал НХЛ кровавой из-за участия россиян

Гашек назвал НХЛ кровавой лигой из-за участия в ней российских хоккеистов
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек в своих социальных сетях в очередной раз раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за допуск российских игроков.

По его словам, очередной сезон лиги с участием российских хоккеистов делает рекламу не только им, но и их стране.

«Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всем мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию соответственно», — написал Гашек в Х.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство НХЛ за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после 24 февраля 2022 года. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

23 июня Гашек раскритиковал НХЛ из-за россиян, которые вышли с национальным флагом на парад в честь победы в Кубке Стэнли.

Ранее в «Вашингтоне» Александра Овечкина раскрыли первостепенную задачу.

Хоккей. НХЛ
