«Бесчеловечные действия»: Гашек о флагах РФ на параде «Флориды»

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X в очередной раз подверг критике Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за российских хоккеистов.

Поводом для высказывания Гашека послужил тот факт, что российские хоккеисты «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов вышли с флагом России на парад в честь победы в Кубке Стэнли.

«До тех пор, пока НХЛ (и находящиеся на ее территории страны США и Канада) разрешают российским гражданам публично выступать (в случае участия спортсменов в соревнованиях), эта реклама будет продолжаться. Мы все должны сделать все возможное, чтобы остановить бесчеловечные действия НХЛ, которые стоят жизни людям», — написал он.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее Гашек осудил госсекретаря США за поздравление с Днем России.