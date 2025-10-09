На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полузащитник «Реала» сделал тату в честь Месси

Полузащитник «Реала» Мастантуоно сделал тату в честь легенды «Барселоны» Месси
true
true
true
close
Manuel Cortina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в интервью ESPN заявил, что увековечил на теле дату финального матча чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией ради Лионеля Месси.

По его словам, капитан сборной Аргентины является его кумиром с детства.

«Это память о той сборной Аргентины, но особенно о тернистом пути, который пришлось пройти Месси, чтобы завоевать титул. Это лучшее, что могло случиться с нами. Но теперь лучшее – это играть с Месси за одну команду», — заявил Мастантуоно.

В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает первое, имея после восьми игр 21 очко.

Мастантуоно перешел в «Реал» в межсезонье, до этого аргентинец тренировался и выступал за «Ривер Плейт». За главную команду футболист провел 61 матч, в которых забил десять мячей и отдал семь результативных передач. По версии авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость Мастантуоно составляет €30 млн.

