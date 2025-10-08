«Зенит» хочет взыскать деньги с банкрота

Петербургский «Зенит» подал судебный иск о взыскании 77,4 млн рублей к обанкротившимся «Химкам». Об этом сообщает РАПСИ.

Сообщается, что заявление петербургского клуба оставлено без движения до 6 ноября в связи с тем, что клубом не приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» — 1:1. После этого тура команда под руководством Сергея Семака закрепилась на четвертом месте с активом в 20 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА вошли в топ-100 клубов мира по стоимости состава.