Губерниев высказался о назначении болельщика ЦСКА гендиректором «Спартака»

Губерниев заявил, что клубные предпочтения Некрасова не должны влиять на работу
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Сергея Некрасова, являющегося болельщиком ЦСКА, на пост генерального директора «Спартака», передает «Матч ТВ».

Губерниев подчеркнул, что профессиональные качества должны превалировать над личными спортивными предпочтениями.

«Если Некрасов засунет свои симпатии к ЦСКА в долгий и дальний ящик и будет заниматься проблемами «Спартака», вопросов никаких не возникнет. Не важно, кто за кого болеет, человек пришел свою работу делать хорошо», — заявил комментатор.

Назначение Некрасова состоялось после ухода с поста гендиректора Олега Малышева, возглавлявшего клуб с лета 2023 года. Новый руководитель имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в крупных российских и международных компаниях, включая «ЛУКОЙЛ» и Газпромбанк.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков после 11 туров. Команда недавно потерпела поражение от ЦСКА в московском дерби со счетом 2:3.

Ранее стало известно, почему в Бразилии исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году.

