На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году

В CBF подтвердили отсутствие переговоров о встрече Бразилии и России в 2026 году
true
true
true
close
Joilson Marconne/CBF

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) официально исключила возможность проведения товарищеского матча между сборными Бразилии и России в 2026 году, об этом заявил директор по коммуникациям CBF Фабио Сейшас изданию Sport24.

«Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США», — пояснил Сейшас. Он подчеркнул, что переговоры с Российским футбольным союзом не ведутся на каких-либо уровнях.

Отвечая на вопрос о возможной игре после чемпионата мира 2026 года или в 2027 году, представитель CBF отметил, что график матчей на этот период еще не формировался, поэтому говорить об этом слишком рано.

Заявление бразильской стороны последовало после слухов о возможной организации матча между сборными, которые активно обсуждались в летний период. Бразильская сборная в настоящее время готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Российская сборная продолжает находиться в изоляции от международных соревнований с февраля 2022 года.

Ранее гендиректор ЦСКА высказался о планах по изменению лимита на легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами