В Бразилии исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году

В CBF подтвердили отсутствие переговоров о встрече Бразилии и России в 2026 году

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) официально исключила возможность проведения товарищеского матча между сборными Бразилии и России в 2026 году, об этом заявил директор по коммуникациям CBF Фабио Сейшас изданию Sport24.

«Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США», — пояснил Сейшас. Он подчеркнул, что переговоры с Российским футбольным союзом не ведутся на каких-либо уровнях.

Отвечая на вопрос о возможной игре после чемпионата мира 2026 года или в 2027 году, представитель CBF отметил, что график матчей на этот период еще не формировался, поэтому говорить об этом слишком рано.

Заявление бразильской стороны последовало после слухов о возможной организации матча между сборными, которые активно обсуждались в летний период. Бразильская сборная в настоящее время готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Российская сборная продолжает находиться в изоляции от международных соревнований с февраля 2022 года.

