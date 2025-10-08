В Минспорте РФ рассматривают запрет легионерам играть в Кубке России

Легионерам могут запретить играть в матче Кубка России по предложению Минспорта

Министерство спорта России изучает возможность введения запрета на участие легионеров в матчах Кубка России, сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. Соответствующее предложение было озвучено во время встречи с руководством ассоциации спортивных комментаторов.

Предполагается, что в кубковых матчах смогут участвовать только те футболисты, которые имеют право выступать за сборную России. Министр спорта Михаил Дегтярёв назвал предложение интересным и пообещал его детально рассмотреть.

Этот шаг может стать частью масштабной реформы, направленной на ограничение присутствия иностранных игроков в российском футболе. Ранее Дегтярёв анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона 2026/27. В настоящее время клубы могут заявлять до 13 иностранцев и выпускать на поле одновременно восемь легионеров.

Решение по данному вопросу ожидается после дополнительных консультаций с профессиональными клубами и Российским футбольным союзом.

