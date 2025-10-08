На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мбаппе может пропустить отбор ЧМ-2026 из-за травмы

Pavel Mikheyev/Reuters

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить решающие отборочные матчи чемпионата мира 2026 года из-за травмы голеностопа, полученной в матче Ла Лиги, передает AS.

Нападающий мадридского «Реала» второй день подряд не участвует в тренировках национальной команды перед предстоящими встречами с Азербайджаном (10 октября) и Исландией (13 октября).

Футболист получил повреждение 5 октября в игре против «Вильярреала», где на 81-й минуте, сразу после забитого мяча, был вынужден досрочно покинуть поле с диагнозом «растяжение связок голеностопного сустава».

В текущем сезоне 26-летний нападающий произвел 16 голов в 12 матчах за клуб и национальную команду.

Вместе с Мбаппе на тренировках отсутствует и центральный защитник Ибраима Конате из «Ливерпуля». Тренерский штаб сборной во главе с Дидье Дешамом рассматривает варианты замены на случай, если лидеры не успеют восстановиться.

Окончательное решение об участии Мбаппе в матчах будет принято после дополнительного медицинского обследования, запланированного на 9 октября. В случае его отсутствия это станет первым пропуском игрока в отборочном цикле ЧМ-2026.

