Карпин заявил, что вызвал в сборную России игрока «Спартака» из-за журналистов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вызвал в сборную России футболиста московского «Спартака» Наиля Умярова из-за журналистов, передает «Матч ТВ».

«Умяров вызван после Дзюбы? Поэтому и вызываю их, чтоб вы не спрашивали. Вызвал Умярова, чтоб вы не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал. Из‑за журналистов в том числе», — сказал Карпин.

3 октября сборная России объявила список из 30 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпин назвал злом лимит на легионеров в чемпионате России.