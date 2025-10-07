Россиянам вручили чемпионские перстни НХЛ

Бобровский и Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов получили чемпионские перстни за победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония прошла минувшей ночью. Перстни были вручены игрокам в специальном кейсе с надписью «Нам не перед кем извиняться».

Для Бобровского и Куликова эти перстни стали вторыми в карьере — до этого они также вместе с «Флоридой» брали Кубок Стэнли в 2024 году. Оба раза американский клуб в финале оказывался сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

