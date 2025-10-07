На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам вручили чемпионские перстни НХЛ

Бобровский и Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
Wilfredo Lee/AP Photo

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов получили чемпионские перстни за победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония прошла минувшей ночью. Перстни были вручены игрокам в специальном кейсе с надписью «Нам не перед кем извиняться».

Для Бобровского и Куликова эти перстни стали вторыми в карьере — до этого они также вместе с «Флоридой» брали Кубок Стэнли в 2024 году. Оба раза американский клуб в финале оказывался сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 и пропустит турнир 2026 года, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин попал в заявку «Вашингтона» на первую игру сезона.

Хоккей. НХЛ
