Овечкин попал в заявку «Вашингтона» на первую игру сезона

Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на первую игру сезона в НХЛ против «Бостона»

«Вашингтон Кэпиталз» включил в заявку на матч реулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» российского нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Х.

Игра пройдет в ночь с 8 на 9 октября в столице США, стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.

5 октября «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Деклан Чисхольм и Пьер-Люк Дюбуа. Россиянин Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее «Вашингтон» отправилтправил российского форварда в фарм-клуб.