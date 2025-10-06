Арбитр раскритиковал решение судей назначить пенальти в московском дерби

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов раскритиковал решение поставить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче против столичного «Локомотива». передает «Чемпионат».

«Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счет был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору», — сказал Федотов.

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

