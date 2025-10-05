«Локомотиву» предрекли победу в РПЛ

Экс-футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на победу «железнодорожников» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над столичным «Динамо», заявив, что «Локомотив» станет чемпионом России, передает «Чемпионат».

«Локомотив» — сильнейшая команда в России. С такой игрой, как в матче с «Динамо», железнодорожники могут стать чемпионами. Футбол был великолепным, как раз то, что ждут болельщики», — сказал Джанашия.

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

Ранее «Динамо» и «Локомотив» повторили рекорд московских дерби.