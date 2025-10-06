Две школьницы подрались из-за Карпина

Светлана Анатольевна Карпина, мама главного тренера московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, рассказала проекту «Классный футболист» в «Одноклассниках», как в школе из-за ее сына подрались две девочки.

«Как-то раз меня вызвали в школу. Две девчонки в классе подрались из-за Валеры — соплюшки еще, но у всех у нас была любовь! Потаскали друг друга за волосы», — сказала Светлана Анатольевна.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» после 11 туров идет на восьмом месте, набрав 15 очков. Ранее клуб покинул работавший с 2019 года руководитель совета директоров Дмитрий Гафин, его сменил Александр Ивлев.

В прошедшем туре бело-голубые уступили в дерби столичному «Локомотиву», встреча завершилась поражением «Динамо» со счетом 3:5. Следующим соперником команды Валерия Карпина будет «Ахмат», эта игра состоится в Москве 19 октября.

